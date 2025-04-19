Keçiören Belediyesi, 1’inci Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı.

Keçiören Belediyesi tarafından 18-27 Nisan tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen 1’inci Kitap Günleri kapılarını kitapseverlere açtı. 10 gün boyunca 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak fuara 45 yayınevi ve 46 yazar katılım sağlayacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in katılımıyla açılışı yapılan kitap fuarında ilk imza töreni oyuncu ve yazar İclal Aydın tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte yazarlar tarafından gerçekleştirecek söyleşilerin ardından düzenlenecek imza törenleri ile kitaplar imzalanacak.

"Kültür ve sanatın başkenti Keçiören oldu"

Birçok yayınevi ve birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturan 1’inci Kitap Günleri’nin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bir yılı geride bıraktık. Ankara’da kültür sanatın başkenti artık Keçiören’imiz oldu. Biz bunu yaptığımız icraatlarla ortaya koyan bir belediye haline geldik. Bu konuda özveriyle çalışan yol arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. 30 senedir Keçiören’de böyle şeyler yoktu deniyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda tiyatro festivalleri düzenledik ve tüm Ankara’dan vatandaşlarımız ilçemize akın etti. İnşallah biz 5 seneye inanılmaz şeyler sığdıracağız. Önemli olan samimiyettir. Biz bu samimiyeti Keçiören’imize getirdik yaşatmaya devam edeceğiz. Sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk’ümüzün izinde Cumhuriyetimizin kültür ve sanat değerlerine sahip çıkacağız. 1’inci Kitap Günleri şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.