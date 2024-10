DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Akçakoca Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak gençlik bahçesi projesini denetledi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gençler için hizmete açılan ve yoğun bir ilgi gören Akçakoca Gençlik Merkezi’nde ki son çalışmaları Kaymakam Mustafa Can, Başkan Fikret Albayrak yerinde inceledi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı inceleme programında İlçe müdürü Mehmet Aydın ve Merkez Müdürü Nihan Kırca’da Kaymakam Can ve Başkan Albayrak’a bilgilendirmelerde bulundu. Merkezde yeni başlatılan Gençlik Bahçesi projesinde de incelemeler yapılırken, ilçe gençlerinin merkezde çeşitli faaliyetlerde bulunmasından dolayı merkez yetkililerine ilçe Kaymakamı Mustafa Can teşekkürlerini iletti.