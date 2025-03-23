Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla sulama altyapısında gerçekleştirilen onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Sulama Birliği Başkanı ile birlikte 6 Şubat depremlerinde zarar gören sulama kanallarında yapılan onarım çalışmalarını inceledi. Başkan Ulutaş, sulama altyapısındaki bu iyileştirmelerin çiftçilerin suya daha kolay erişmesini sağlayacağını ve tarımsal üretimi destekleyeceğini vurguladı. "Çiftçilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak ve tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Ulutaş, projede emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti.

Sürgü Barajı, Altuntop Regülatörü Ayrımı, Akçadağ İrsaliye Kanalı ve Altuntop Sifonu’ndaki iyileştirme çalışmaları sürüyor. Akçadağ İrsaliye Kanalı’nın Kılıçlı Bağlar bölgesindeki bin 600 metre keçe membran döşenmesi ve 400 metre çelik borunun yenilenmesi gibi önemli çalışmaların yanı sıra, sulama kanalı yapımının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan bölgelerde ise çalışmalar devam ediyor.