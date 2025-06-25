Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla modern bir hayvan barınağı yapılıyor.

Barınak için belirlenen alan, Malatya Vali Yardımcısı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü ile birlikte yerinde incelendi. Yapılan açıklamada, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan bu projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Projeye dair açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına yürüttüğümüz bu çalışmayı hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlçemize modern bir barınak kazandırmak için gerekli tüm adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ulutaş, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarına yönelik barınma, bakım ve tedavi gibi hizmetlerin çok daha etkin bir şekilde sağlanacağını söyledi.