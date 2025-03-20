Malatya’nın Akçadağ Belediyesi tarafından öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan kurs merkezinde sona gelindi. 320 öğrenciye hizmet verecek olan merkezde, yıl boyunca sürecek eğitimlerde öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerden ders alarak hayallerindeki okullara ulaşmayı hedefleyecek.

Akçadağ Belediyesi tarafından İlçe Merkezi Kültür Mahallesi’nde bulunan eski Devlet Hastanesi hizmet binasının bir bölümü, öğrencilere yönelik sınav hazırlık kursları için dönüştürüldü. YKS, LGS, TYT ve AYT gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrencilere, profesyonel eğitim kadrosu tarafından çeşitli destekler sunulacak.

"Gençlerimizin her zaman yanında olacağız"

320 kapasiteli kurs merkezinin Nisan ayında faaliyete başlamasının hedeflendiğini kaydeden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Merkezde , liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz ve gençlerimize yönelik profesyonel kadrolar eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sağlayacağız. "Gençler bizim geleceğimiz. Onların eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu