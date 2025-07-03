AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu, ilçeye yönelik taleplerinin İl Başkanlığı tarafından dikkate alınmadığını ve uyumlu çalışma ortamının kalmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde 28 Şubat’ta ilçe başkanlığına atanan ve 2 Kasım’da yapılan kongrede delegelerin desteğiyle seçilen Çamurcu, yaklaşık 8 aylık görev süresinin ardından yazılı bir açıklamayla istifasını kamuoyuna duyurdu.

"İlçenin talepleri Samsun İl Başkanlığı nezdinde karşılık bulmadı"

İstifasının kişisel bir kırgınlık ya da tercih olmadığını vurgulayan Çamurcu, Samsun İl Başkanlığı ile yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu karar, kişisel bir tercih ya da bireysel bir kırgınlık sonucu alınmış değildir. Bilakis, Vezirköprümüzün hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gösterdiğimiz gayretin, Samsun İl Başkanlığı nezdinde yeterli karşılık bulmaması, ilçemizin taleplerinin dikkate alınmaması ve hizmetlerin ısrarla ötelenmesi neticesinde oluşan uyumsuzluğun sonucudur. Görev sürem boyunca ilçemizin gelişmesi, devlet kurumlarındaki idari yapının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması amacıyla çalıştık. Ancak bu haklı çalışmalarımız özellikle Samsun İl Başkanlığı nezdinde yeterince karşılık bulmamış, bu durum yapıcı bir çözüm zemininin oluşmasını engellemiş, görev sürecimizde uyumlu bir çalışma imkânı bırakmamıştır. Gelinen noktada, bu taleplerimizi dile getirmemiz ve yaşanan aksaklıklara karşı demokratik tepkimizi ortaya koymamız, ne yazık ki Samsun İl Başkanlığı tarafından bir ‘uyumsuzluk’ olarak değerlendirilmiş ve birlikte çalışma zemini ortadan kaldırılmıştır."

AK Parti’nin milletin partisi olduğunu ve bu yolda hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Çamurcu, teşkilat mensuplarına ve Vezirköprü halkına destekleri için teşekkür etti.