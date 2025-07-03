Bağcılar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Darülaceze’de kalan yaşlılar için anlamlı bir konser verdi. Vefahane Yaşam Merkezi kursiyerlerinin de katılım sağladığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Yaşlılara yönelik duyarlılığını her fırsatta ortaya koyan Bağcılar Belediyesi, bu kez Vefahane Yaşam Merkezi kursiyerleriyle birlikte Darülaceze’yi ziyaret etti. Program kapsamında sahne alan Bağcılar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Darülaceze sakinleri de zaman zaman türkülere eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Kimsesiz değilsin, biz varız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Darülaceze ziyaretinde dile getirdiği "Kimsesiz değilsin, biz varız" sözünden ilhamla gerçekleştirilen etkinlik, yaşlılara moral kaynağı oldu. Sosyal sorumluluk açısından da örnek teşkil eden bu anlamlı ziyarette yetkililer, Darülaceze’de kalan bireylere yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını vurguladılar.

"Onların yüzündeki gülümseme bizlere yetiyor"

Bu tarz programların yaşlılar için çok güzel geçtiğini söyleyen Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, "Onların morali açısından bu programlara çok önem veriyoruz. Gönüllüler tarafından hafta bir konserlerimiz oluyor. Bugünde Bağcılar Belediyesi de çok güzel bir konser sundu bize. Yaşlılarımız çok memnun. Onların yüzündeki gülümseme de bizlere yetiyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Saygı ve vefanın kültürümüzün temel taşlarından biri"

Büyüklere saygı ve vefanın kültürümüzün temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Biz de bu anlayışla, onların yalnız olmadığını göstermek ve gönüllerine dokunmak istedik. Kültürümüzü yaşatan türkülerimizle bir nebze olsun mutluluk verebildiysek ne mutlu bize" dedi.