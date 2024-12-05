Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yürütme Kurulu )Üyesi Mustafa Sever , '' Yüce Meclisimizde kabul edilen Kanun ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılarak köylülerimizin arsalarının belediyelere devredilmesinin ve ellerinden alınmasının önüne geçilmiş ve büyük bir mağduriyet önlenmiştir. Aziz milletimizin efendisi olan köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun ''dedi.

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edileek yasalaşmasından sonra yazılı bir açıklama yapan eski Ekonomi Bakan Yardımcısı ve AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu )Üyesi Mustafa Sever, '' Özellikle Tarsus ilçemizin köylüleri başta olmak üzere ilimizde ve ülkemizin birçok köyünde Köy Kanunu gereğince ihtiyaç sahibi köylülerimize satılan ancak 31.12.2024 tarihine kadar üzerine ev yapamayan ve taksitlerini ödeyemeyen köylülerimizin ev yapmaları ve taksitlerini ödemeleri için verilen süre, köylülerimizin talebiyle, Genel Başkan Yardımcılarımız ve ilgili Bakanlarımız nezdinde konuyu gündeme taşımamız sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hükümetimizin ve Milletvekillerimizin çalışmalarıyla dün akşam Yüce Meclisimizde kabul edilen Kanun ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılarak köylülerimizin arsalarının belediyelere devredilmesinin ve ellerinden alınmasının önüne geçilmiş ve büyük bir mağduriyet önlenmiştir. Aziz milletimizin efendisi olan köylülerimize hayırlı ve uğurlu olsun '' dedi.

Kanun kapsamı ;

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Yasayla, deprem bölgesinde, kentsel dönüşüm başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri katma değer vergisinden muaf tutulacak. Riskli yapı tespiti yapılan parsellerdeki plan değişikliklerinden belli bir emsale kadar değer artış payı alınmayacak. Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre tanınacak. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek. Yasayla ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek. Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilecek ve şirketlere ortak olabilecek.