AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı tamamlanan Yenişehir Hükümet Konağı’nı ziyaret ederek, ilçeye kazandırılan önemli kamu yatırımının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Kıratlı; İlçe Başkanı Seyidhan Kartal, İl Yöneticisi Bekir Selvi, ilçe yöneticileri ile Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce yapımına başlanan ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Yenişehir Hükümet Konağı;

Yenişehir Kaymakamlığı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tüketici Hakem Heyeti başta olmak üzere birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayarak hizmete açıldı.

Yeni bina ile birlikte vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını vurgulayan Kıratlı, daha hızlı, daha etkin ve daha konforlu hizmet sunulacağını ifade etti.

Milletvekili Ali Kıratlı açıklamasında, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde gösterdiği liderlik ve desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ve emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Yenişehir Hükümet Konağı’nın, Mersin’e ve Yenişehirli vatandaşlara uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir kamu merkezi olacağı vurgulandı.



