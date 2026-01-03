Mersin'de bir narenciye fabrikasının paketleme bölümüne yangın çıktı, çok sayıda itfaiyeye ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle işçiler çalıştığı sırada paketleme kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın plastik kasalara sıçramasıyla büyüdü. Yangına müdahale eden işçiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Davultepe Grup Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangının yayılma riskine karşı Mezitli, Merkez, Yenişehir ve Akdeniz itfaiye grup amirliklerinden takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi soncu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında paketleme bölümünde bulunan çatı çökerken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Maddi zarar oluşan yangının çıkışı nedeninin tespiti için inceleme sürüyor.