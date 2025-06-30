AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, bir karikatür dergisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik yayınlanan çirkin karikatüre sert tepki gösterdi. Aldemir, bu saldırının ifade özgürlüğü adı altında dine, inanca ve toplumsal barışa yönelik açık bir provokasyon olduğunu belirtti.

Başkan Aldemir yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir karikatür dergisi perdesi ardına sığınılarak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik yapılan çirkin ve aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum.

Bu tutum ne ifade özgürlüğüdür ne de basın hürriyeti; bu, açıkça din düşmanlığıdır, milletimizin kutsal değerlerini hedef alan bir provokasyon girişimidir.”

Aldemir, bu tarz provokasyonlara karşı yargının gereğini yapacağını ve milletin inançlarına uzanan hiçbir elin karşılıksız kalmayacağını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu edepsizliğe ve saygısızlığa kalkışanlar, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Mukaddesatımıza uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacak, gereken en net şekilde cevabını bulacaktır.”

Milletin inançlarına yapılan saldırılara karşı her zaman sarsılmaz bir duruş sergileneceğini vurgulayan Aldemir, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“İnancımıza, değerlerimize ve Peygamberimize dil uzatanlar, her zaman bu milletin sarsılmaz duruşuyla karşılaşacaktır. Aziz milletimizin inançlarına yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyor, bu kirli zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyorum ” dedi.