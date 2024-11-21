AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez’i ziyaret ederek Kütahya ile ilgili önemli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Ziyaret kapsamında, Zığra ve Yıldırım Bayezit mahallelerindeki tarımsal arazilerin durumu ele alındı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay, Milli Emlak Genel Müdürü Tunçez’i ziyaret ederek Kütahya ile ilgili önemli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Ziyaret kapsamında, Zığra ve Yıldırım Bayezit mahallelerindeki tarımsal arazilerin durumu ele alındı. Mustafa Önsay, toplam 1 milyon 585 bin metrekarelik arazinin, 2020 yılında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirme amacıyla 5 yıllık kiralama ihalesine çıkarıldığını hatırlatarak, ihaleyi kazanan firmanın alanı amacına uygun kullanmadığına yönelik şikayetler üzerine incelemeler yapıldığını belirtti. Önsay, Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Temmuz-Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan incelemeler sonucunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün şu kararları aldığını açıkladı:

"Amacına uygun yatırımlar yapılan 3 parsel için sözleşme yenilemesi 30 Haziran 2025 itibarıyla yapılacak. Ancak, toplam 675 bin metrekarelik 7 parselde sözleşme yenilenmeyecek."

Başkan Önsay, sözleşmesi yenilenmeyen 675 dönümlük arazinin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tarımsal ürünlerin geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve tarımsal araştırma arazisi olarak kullanılacağını belirtti.

Yeni planlamalarla bölgedeki tarımsal kapasitenin artırılmasının ve çiftçilerin ürettikleri ürünlerde verim ile gelirin yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Başkan Önsay, “Şehrimizin her sorununu ve her projesini teşkilatımız ve milletvekillerimizle yakından takip ediyoruz” dedi.