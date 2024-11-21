Ordu’da Tofaş otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın amcası olduğu öğrenildi.

Kaza, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ekrem T.’nin kullandığı 52 AEM 870 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Günay T. ve Arslan Türkcan (82) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Arslan Türkcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan Türkcan’ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın amcası olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.