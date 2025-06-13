Ordu’nun Ünye ilçesinde, ‘Yunus Emre’yi Anma’ programı düzenlendi.

Şeyh Yunus Emre Türbesi’nde, ilkokullar arası yapılan yarışmalarından oluşan ve Yunus Emre’yi anlatan resimlerin gezilmesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından tasavvuf müziği sunulmasıyla başlayan programda bu yıl ‘Gönüllerin Mimarı Yunus Emre’ teması işleniyor.

Programda, Yaşar Gazioğu İlkokulu öğrencileri ilahi okudu. Ardından, Okul Müdürü Adem Karaoğlu’na plaketi Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan verdi. Yunus Emre anma programında Ünye İlçe Müftülüğü Din Görevlisi Muhammet Uslu Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu, İlçe Müftüsü Ali Fuat Bayram dua etti.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bugün, burada Yunus Emre’mizin çağlar ötesi, evrensel, hiçbir zaman kaybolmayacak gönül dostlarıyla birlikte Yunus Emre’mizin şartlarını aslında yaşamamız gerekiyor. Bunun için önce tekkeye doğru odun taşımakla başlayacağız, işimizi doğru yapacağız, kendimizi bileceğiz, başka bir şey söylemeye gerek yok. Emredildiği gibi dosdoğru olacağız. Yunus Emre hepimizin gönlünde. Sadece Ünye’de değil, sadece Sivrihisar’da değil. Onun için bunu yaşayacağız mütevazı bir şekilde. Bunun için de çalışmalarımızı her gün, her dakika bunu içselleştireceğiz" dedi.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ise yaptığı konuşmada, "Yunus, ‘Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ diyor. İdeolojik bir kimliği yok. Ben şuyum diye kimseye bir şey diretmiyor ama kendisi saf, öz İslam’ı yaşıyor. Yunus’un dili dilimiz, Yunus’un dini de dinimizdir. Biz, Yunus Emre’nin bizlere bahşettiği eserlerini ne kadar çok okursak, o kadar çok faydalanırız. Çünkü, Yunus’un söylemlerine sadece bizim değil, dünyanın ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Program, Ünye Yunus Emre Derneği’ne katkıda ve destekte bulunan Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile iş insanlarına plaket takdimi ile devam etti. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eren’in, Yunus Emre’yi anlattığı kısa söyleşi ile program sona erdi.

Anma programına Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.