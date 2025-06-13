Balıkesir’de meslek lisesi öğrencileri ile ilkokul öğrencilerini bir araya getiren "Kardeşim İcat Çıkar-ma" projesi, düzenlenen sergi ile sona erdi. Proje kapsamında minikler, teknolojiyle tanışarak kendi projelerini geliştirme fırsatı buldu.

Hacıilbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ercan Kıvrak İlkokulu iş birliğinde hayata geçirilen projede, meslek lisesi öğrencileri ilkokul öğrencilerine rehberlik etti. Küçük yaştaki öğrenciler, atölye çalışmaları sayesinde fikir üretme, sensör kullanımı ve prototip geliştirme gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim çalışmaları sonunda hazırlanan projeler, okulda düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanan projelerde, öğrencilerin hayal gücünü teknolojiyle birleştirdiği çalışmalar yer aldı. Sergiye veliler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Proje, Hacıilbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Naime Tanrıöver ile Ercan Kıvrak İlkokulu Sınıf Öğretmeni Aytül Ağralı’nın koordinasyonunda yürütüldü. Etkinlikte, öğrenciler arası etkileşim ve paylaşımın önemine dikkat çekildi.