Bursa AB Bilgi Merkezi, öğrencileri ‘Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Sürdürülebilirlik Paneli’nde buluşturdu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürütülen, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında faaliyetlerini Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, çevresel farkındalığın artırılması amacıyla ’Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Sürdürülebilirlik Paneli’ düzenledi. BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesi’nde bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Konferans Salonu’nda lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon ayak izinin azaltılması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir kalkınma gibi güncel çevre politikaları ele alındı.

"Çevre sorunları tüm insanlığın meselesidir"

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Dursun, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınmanın, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve günlük yaşamımızla doğrudan ilişkili hayati meseleler olduğunu ifade etti. Dursun, "Dünya, tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile üretimi yeniden şekillendiriyor ve çevre dostu olmayan ürünlerin pazarda yer bulamayacağı bir sistem kuruyor. Bu bir çevre politikası olduğu kadar bir rekabet stratejisidir. Ancak çevre ilgili sorunlar, sadece AB ülkelerinin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir" dedi. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Fatih Dursun, "Sizler, yeşil dönüşümün mühendisleri, tasarımcıları ve girişimcileri olacaksınız. Bir çevre mühendisi atık suyu içilebilir hale getirecek, bir endüstriyel tasarımcı geri dönüştürülmüş malzemelerle yepyeni ürünler geliştirecek, bir girişimci, temiz enerjiyle çalışan fabrikalar kuracak. Bugün bu salonda bilim insanları, STK’lar ve sanayicilerle bir aradasınız. Bu fırsatı değerlendirin. Sorun, sorgulayın, çözümün parçası olun" ifadelerini kullandı.

"Bursa’yı örnek bir yeşil sanayi merkezi haline getiriyoruz"

BTSO olarak Bursa’nın köklü sanayi mirasına yakışır biçimde hareket ettiklerinin altını çizen Dursun, "Bursa, bugün 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri. Bu ticaretin yüzde 60’tan fazlası ise AB ülkeleriyle. Kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa hedefliyoruz. AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyimiz, sanayicilerimizi bu dönüşüme hazırlıyor. Sıfır Atık, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi projeleriyle Bursa’yı örnek bir yeşil sanayi merkezi haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün burada attığımız adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır"

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, "Sürdürülebilirlik için atılan adımların temelinde bireysel farkındalık var. Özellikle gençlerin bu bilinci edinmeleri, geleceğin şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Öğrencilerin çevre bilinciyle tanışması ve bunu yaşam pratiğine dönüştürmesi, sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturuyor. Bu yaşlarda kazanılan farkındalık, sonraki nesillere de aktarılacak güçlü bir bilinç zinciridir. Avrupa ülkeleri sürdürülebilirliğe ciddi yatırımlar yapıyor, fakat bu politikaların kalıcı olması bireysel farkındalıkla mümkün. Bugün burada attığımız adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine de vurgu yapan Gündoğdu, "Orman yangınları gibi felaketlerin birçoğu, doğayı tanımayan bireylerin bilinçsiz eylemlerinden kaynaklanıyor. Oysa doğaya dönüş ancak doğanın dilini okuyabilen, ekosistemi anlayan bireylerle mümkündür. Bu yüzden eğitim ve farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor. Bugün burada bizlere sözünü ettiğimiz farkındalığı artırma fırsatı sunan BTSO’ya ve Bursa AB Bilgi Merkezine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.