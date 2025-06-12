Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, ‘nitelikli tarım’ projesi kapsamında uygulamaya koyduğu 5’li karışım kaba yem tohumu desteği besicilerden büyük ilgi gördü. Besicilerin arazilerine ektikleri 5’li karışım kaba yemler zaman içerisinde sütün veriminde ve kalitesinde artış yaşanmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere verdiği destekler de artarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile hayvan yetiştiricilerine dağıtımı yapılan yem bezelyesi, yulaf, macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5’li kaba yem karışım tohumu yem maliyetlerini düşürmesi ve süt verimine katkısı dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çamaş ilçesi Edirli mahallesinde hayvancılık yapan Mehmet Çamaş’ın işletmesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 5’li karışım kaba yem desteği ile hayvancılığa katkı sağladıklarını aktaran Başkan Güler, üreticilerin bu uygulamayı çok beğendini belirtti.

"Karışım ile sütün verimi artıyor"

5’li karışım kaba yemin süt verimliliğine katkı sağladığını ifade eden Başkan Güler, "Tarım alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem tohumu hem de ekim ve hasatta makineleri biz veriyoruz. 5’li karışım yem ile hayvancılıktaki önemli bir kalem olan yem meselesi halledilmiş oluyor. Çalışmalarımız hayvancılığı da harekete geçiriyor, sütün ve etin de kalitesi artıyor" dedi.

Çamaş ilçesi Edirli Mahallesinde 5’li karışım yem bitkisi ekimi yapan Mehmet Çamaş isimli üretici, 32 dekar alanda ekim gerçekleştirdi. 5’li karışım yem bitkileri ile Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştıklarını ve önemli bir tasarruf elde etmenin yanı sıra süt veriminin de arttığını ifade eden Çamaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hem tohum hem de makine desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Üreticilere 70 ton tohum dağıtıldı

Öte yandan 2021 yılında başlayan 5’li karışım kaba yem desteği kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde üreticilere 70 ton tohum dağıtılırken 5 bin 600 dekar arazide de ekim gerçekleştirildi.