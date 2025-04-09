AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği 170. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin’in altyapı sorunlarını gündeme getirdi.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mardin’in sorunlarını iletti. 170. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar da katıldı.

Başkan Uncu, Mardin’de elektrik, ulaşım, sağlık ve çevre alanlarında yaşanan yapısal sorunların kalkınmayı engellediğini belirtti.

Özellikle Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde günde 8 saate varan elektrik kesintilerine dikkat çekerek, kesintilerin, tarım, sanayi ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Mardin Çevre Yolu Projesi’nin tamamlanmasının şehir trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Başkan U/ncu, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ile kırsal alanlara temel hizmetlerin ulaştırılması için destek istedi.

Ortaköy sakinlerinin elektrik kesintileriyle ilgili topladığı imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerine iletilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların çözümü için ilgili bakanlıklara talimat verdi.

Başkan Uncu, konunun takipçisi olacaklarını ve bakanlıklarla görüşmelerin süreceğini belirtti.