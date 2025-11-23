AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya, Şahinbey Belediyesinin Gaziantep’e kazandırdığı önemli yatırımları ziyaret edip Evlilik Okulu Programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya’ya Gaziantep ziyaretinde, protokol üyeleri ile birlikte Şahinbey Belediyesi’nin eserleri olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’ni, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni, Şahinbey Millet Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ev sahipliğini yaptığı programda öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dev projelere yakından inceleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyet, Şahinbey Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Modern mimarisi, geniş kitap kapasitesi ve gençlere yönelik çalışma alanlarıyla dikkat çeken devasa kütüphane hakkında Başkan Mehmet Tahmazoğlu, heyete detaylı bilgiler verdi.

Heyet ardından bölgenin en önemli manevi eserlerinden biri olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Caminin mimari özellikleri, külliye bölümleri ve yürütülen sosyal-dini hizmetler hakkında bilgiler alan Dr. Betül Sayan Kaya, eserin kente büyük değer kattığını ifade etti.

Evlilik okulu programına katıldılar

Program Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun göreve başladığında ilk hayata geçirdiği projelerden olan Evlilik Okulu ile devam etti. Türkiye’nin en kapsamlı aile eğitim projelerinden biri olarak gösterilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya, il ve ilçe yönetimiyle birlikte katıldı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun öncülüğünde yürütülen Evlilik Okulu Projesi kapsamında şimdiye kadar 60 binden fazla çiftin eğitim aldığı, yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinasının yansıra nakdi destekler sağlandığı aktarıldı.

Programda katılımcılarla yakından ilgilenen Dr. Betül Sayan Kaya, aile kurumunun güçlendirilmesi adına yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik etti.

"Şahinbey’in hizmetleri Türkiye’ye örnek"

Ziyaretler sırasında değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya, Şahinbey Belediyesinin eğitimden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda örnek projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Gaziantep’e kazandırılan bu kıymetli eserler, belediyecilik anlayışının ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gösteriyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.