Kütahya’nın Gediz ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanlığına seçilen Ceyda Çetin Erenler’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarete, Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı İsmi Naz Kandemir, Gökler Belde Belediye Başkanı Kerim Şahin, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belde başkanları ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Gediz İlçe Teşkilatı olarak İl Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenler’i ve Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sevdenur Karabacak Çakıcı’yı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledik. İl Başkanımıza, yönetimine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İl Başkanımızın önderliğinde ilimize ve ilçelerimize güzel hizmetler kazandırılacağına inanıyoruz" dedi.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ise, "AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Yeni İl Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenler’e ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından, heyet İl Başkanlığı yetkilileri ile görüşerek teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.