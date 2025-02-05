Gümüşhane’de dün başlayan kar yağışı etkisini artırırken il genelinde 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda kar yağışının devam ettiği Gümüşhane’de kar kalınlığı kent merkezinde 8 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti.

Yağışın ardından il merkezinde 50, Kelkit ilçesinde 40, Köse ilçesinde 3, Kürtün ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 60 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere toplam 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yağışın ardından köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başlarken, Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerini açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı kapsamında kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.