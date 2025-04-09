AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Kadın Parlamenterler Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Öncü, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen 150. PAB Genel Kurulu kapsamında 179 ülkenin arasından bu önemli göreve seçildi.

Seçimin ardından açıklama yapan Öncü, "Kadın parlamenterlerin karar alma mekanizmalarında daha görünür ve etkili olması, hem demokratik temsiliyet hem de toplumsal dönüşüm açısından büyük önem taşıyor. Kadın Parlamenterler Komitesi’nin daha kapsayıcı, görünür ve etkili bir yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan onur duyuyorum." dedi.

Uzun yıllardır üye olarak temsil edilmek istenen bu komitede Türkiye’yi Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edecek olan Öncü, ülke temsili konusunda da güçlü ve kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Milletvekili Fatma Öncü, 2021-2023 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, bu süreçte de sosyal hizmetlerin yaygınlaşmasına yönelik birçok projeye liderlik etmişti. Uluslararası platformlarda aktif görevler üstlenen Öncü, PAB başta olmak üzere birçok parlamenter ağda Türkiye’yi temsilen yer alıyor. Öncü’nün son olarak bu göreve seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası alandaki temsil gücünü de bir kez daha ortaya koydu.