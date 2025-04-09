Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı.

Toroslar’ın kolu olan Anamas Dağı’nın eteklerinde ve farklı alanlarda yetişen ve yöre halkı için son dönemde iyi bir gelir kaynağı haline dönüşen kuzugöbeği mantarı, nisan ayının gelmesi ile birlikte toplayıcılarını hareketlendirdi. Toplayıcılar, mantarın olabileceği alanlara akın etmeye başladı. Nisan ayında başlayan kuzugöbeği mantarı toplama işi yağışların durumuna göre sezon sonu olarak kabul edilen Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor. Zor şartlar altında toplanan kuzugöbeği mantarının yetişmesi için nisan ve mayıs aylarında bol yağışlı bir dönem de olması gerekiyor. Yağışın bol olması durumu kuzugöbeği mantarının daha çok yetişmesine imkan sağlıyor. Doğada her yerde yetişmeyen ancak güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan yerlerde görülebilen kuzugöbeği mantarını toplamak için aileler gün boyu mesai harcıyor. Toplanan mantarlar poşetlere doldurulup evlerde tüketilirken fazlası da alıcılara satılıyor. Yüksek değeri nedeniyle toplanan mantarlar ailelere ek gelir imkanı da sunuyor. Bundan dolayı nisan ve mayıs döneminde aileler ve bu işi ek gelir olarak düşünenler doğal alanlardan ayrılmıyor. Toplayıcılar yağışlı günlerin hemen ardından soluğu doğal alanlarda alıyor.