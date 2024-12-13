AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Yıldız, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastane yönetimi ve personeliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yıldız, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, "Hastanemizi ziyaret ederek, sağlık çalışanlarımızın özverili çabalarını yakından görme fırsatı bulduk. Onların fedakarca yürüttükleri çalışmalar, bizlere büyük bir güven ve gurur veriyor." dedi.

Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldıklarını ve ihtiyaçlarını dinlediklerini ifade eden Yıldız,"Hastanemizin altyapısının güçlendirilmesi, teknolojik donanımların yenilenmesi ve sağlık personelinin eğitimlerinin sürekli güncellenmesi konusunda atılan adımları yerinde görmek, bizleri gelecek adına umutlandırdı. Sağlık çalışanlarımızın halkımıza daha kolay ve hızlı hizmet sunma gayretleri memnuniyet vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman onların yanındayız."ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bu tür ziyaretlerin halkın memnuniyetini artıracağını vurgulayan Yıldız, "Hep birlikte daha sağlıklı bir toplum için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."diye konuştu.

Hastane yönetimi ve çalışanları ise Başkan Yıldız’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.