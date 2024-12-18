Adana’da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplantı, Vali Yardımcısı Mehmet Öz başkanlığında gerçekleştirildi. Paydaş 25 kurumun katıldığı toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planını tanıtarak ailenin toplumsal hayattaki önemini anlattı. Gökboğa, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı kapsamında gerçekleşecek çalışmaları da sunum yaparak anlattı.

Toplantıda, saha çalışması sonuçlarının analizleri, 81 ilde yapılan aile çalıştayları ile şurada elde edilen tespitler paylaşıldı.