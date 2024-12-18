Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde epidural doğum uygulaması hayata geçirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, epidural doğumun devlet hastanesi bünyesinde sunulmasının önemine dikkat çekti. Do.ç Dr. Özel, ’’Epidural doğum, anne adaylarının daha konforlu ve ağrısız bir doğum yapmalarını sağlayan modern bir yöntemdir. Genellikle özel hastanelerde sunulan bu hizmetin, artık hastanemizde de yapılmaya başlanması hem bölgemiz için hem de kamu hastanelerinin hizmet kalitesini artırma açısından büyük bir adım” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zinet Özgün ise epidural doğum sayesinde annelerin, doğum sırasında ağrı çekmeden doğum sürecine aktif bir şekilde katılabildiğini belirterek, ’’Bu durum, anne ve bebeğin sağlığı açısından da oldukça önemli. Psikolojik olarak rahatlamış bir annenin doğum süreci daha sorunsuz geçiyor ve komplikasyon riski de azalıyor’’ diye konuştu.