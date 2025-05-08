Aile Danışmanı Saliha Erdim, Erzurum’da ailelere seslendi, ailede rol dağılımı ve sorumluluklarını anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum’da aile yapımızın güçlenmesine katkı sunacak çok anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptık. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz "Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar" konulu söyleşide, kıymetli aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim hanımefendiyi şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu özel programa, Meclis Başkanvekilimiz Mehmet Akarsu’da katıldı. Aile içi iletişimden empatiye, çocuk eğitiminden eşler arası sorumluluk paylaşımına kadar pek çok önemli meseleye dikkat çekilen bu program, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Saliha Hanım’ın içten ve etkileyici anlatımıyla katılımcılarımıza unutulmaz bir akşam yaşattığı bu buluşma, aile kurumuna verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Aile bizim en büyük gücümüzdür; onu korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak en temel görevimizdir" denildi.