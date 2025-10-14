Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine ve kuşaklar arası başarı aktarımına katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. "Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Nesiller Arası Devir" başlıklı özel panel, EGİAD Dernek Merkezi’nde, TAİDER ve EGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörlüğünü, Güres Grup Yönetim Kurulu Üyesi, EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres üstlenirken; Kanat Boya Kurumsal İletişim Yöneticisi, EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkan Vekili, TAİDER Üyesi Beril Kanat ve Tellioğlu Yem Gıda Yönetim Kurulu Üyesi, EGİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Üyesi, TAİDER Üyesi Mert Tellioğlu panelist olarak deneyimlerini paylaştı.

Aile şirketlerinin küresel ekonomideki ağırlığı

Etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı ve TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Aile şirketlerinin dünya ekonomisinin omurgasını oluşturduğuna dikkat çeken EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "PwC’nin araştırmasına göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 70’i aile işletmelerinden oluşuyor. Ernst & Young’un verileri ise dünyanın en büyük 500 aile şirketinin yıllık toplam cirosunun 8,8 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ve 25 milyon kişiye istihdam sağladığını ortaya koyuyor. Bu ölçek, aile şirketlerini adeta dünyanın üçüncü büyük ekonomisi konumuna taşıyor." dedi.

Bu güçlü ekonomik varlığın sürdürülebilirliğinin planlı bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Özhelvacı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yapılan araştırmalar, aile şirketlerinin yalnızca yüzde 30’unun ikinci nesle, yüzde 12’sinin üçüncü nesle ulaşabildiğini gösteriyor. Dördüncü nesle geçebilenlerin oranı ise yüzde 3 civarında. Bu tablo, kurumsallaşma ve nesiller arası planlamanın aile işletmeleri için ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

Kurumsallaşma, aile şirketlerinin yaşam sigortasıdır

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, EGİAD’ın genç kuşak iş insanlarını sadece bugünün değil, geleceğin rekabet ortamına hazırlamayı amaçladığını belirterek, kurumsallaşmanın bu süreçte temel bir unsur olduğunu dile getirerek, "EGİAD olarak hedefimiz, üyelerimizi sadece bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren girişimciler değil; aynı zamanda geleceğe yön verecek vizyoner liderler olarak yetiştirmektir. Bu nedenle, aile işletmelerinde kurumsallaşma ve nesil planlaması konularını stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Üyelerimizin şirketlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabilmeleri, kurumsal yönetim ilkelerine hâkim olmalarıyla mümkün. Bu panel, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek genç kuşakların bilgi, deneyim ve vizyon kazanması açısından son derece kıymetli." diye konuştu.

TAİDER ve EGİAD arasında stratejik iş birliği protokolü

Panelin sonunda EGİAD ve TAİDER arasında "Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik İş Birliği Protokolü" de imzalandı. Protokol kapsamında; iki derneğin üyeleri karşılıklı olarak ortak eğitim, araştırma ve mentorluk programlarından yararlanabilecek. Ayrıca, aile işletmelerinin kurumsallaşması ve melek yatırımcılık alanında ortak projeler geliştirilmesi de hedefleniyor.

İş birliğinin, yalnızca iki derneğin üyelerine değil; bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağını belirten Özhelvacı, şu ifadeleri kullandı: "EGİAD ve TAİDER’in bilgi birikimi ve vizyonlarının birleşmesiyle, aile işletmelerine yönelik daha güçlü, sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz."

İki kurum, ortak bir geleceğe yürüyor

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, konuşmasında, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini destekleyen bu iş birliğinin ülke ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. EGİAD ve TAİDER’in birlikte yürüttüğü bu süreç, genç kuşakların aile işletmelerinde aktif roller üstlenmesini, profesyonelleşmeyi ve yenilikçi yönetim anlayışlarının gelişmesini teşvik edecek.

Etkinlik, moderatör Mustafa Güres ile panelistler Beril Kanat ve Mert Tellioğlu’nun aile şirketlerinde kurumsallaşma deneyimlerini paylaştıkları interaktif oturumla devam etti. Katılımcılar, nesiller arası devirde yaşanan zorluklar, aile anayasalarının önemi, kurumsal yönetişim modelleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.