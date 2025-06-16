İstanbul Aile Hekimliği Çalışanları, Çemberlitaş’taki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek “Eziyet Yönetmeliği”ne karşı tepkilerini dile getirdi. Sağlık çalışanları, maaş kesintilerine yol açan hukuksuz düzenlemelere karşı mücadele edeceklerini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) öncülüğünde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri ve sağlık çalışanları, 1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı protesto düzenledi.

Çemberlitaş’ta gerçekleşen eylemde, “Son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan hastadan dolayı maaş kesintisi” maddesi başta olmak üzere yönetmeliğin hukuksuz ve mantıksız olduğu vurgulandı.

"MAAŞLARIMIZ YÜZDE 20 KESİLDİ, BU GASPTIR"

Eylemde yapılan ortak açıklamada, yönetmeliğin sağlık çalışanlarının maaşlarında yüzde 20’ye varan kesintilere yol açtığı belirtildi. “Bu kesintinin hangi mantıkla, hangi hukuki dayanakla yapıldığını Sağlık Bakanlığı açıklamalıdır” denilen açıklamada, daha önce gebe izlem cezalarına karşı açılan davaların kazanıldığı hatırlatıldı. Çalışanlar, “Kişinin başvurmaması durumunda hekime veya hemşireye ceza verilemez” mahkeme kararlarına rağmen Bakanlığın yeni kesintiler dayattığını ifade etti.

“BAKANLIK BİZİ KÖLE OLARAK GÖRÜYOR”

Sağlık çalışanları, Bakanlığın tepkilerini yok saydığını ve kendilerini “köle” gibi gördüğünü savundu. “Aklımıza ve mantığımıza uymayan hukuksuz mevzuatları kabul etmeyeceğiz” diyen eylemciler, Sağlık Bakanı ve bürokratlara, “Aile hekiminize en son ne zaman başvurdunuz? Gitmemenizden dolayı maaş kaybı yaşamamızı mantıklı buluyor musunuz?” sorularını yöneltti. Kesintilere karşı her ay dava açılacağı, bu süreçte oluşacak kamu zararından yönetmeliği hazırlayanların sorumlu olacağı belirtildi.

Eylemde, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen İstanbul Şubesi, Hürriyet Sağlık Sen, İSAHED, İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve İstanbul Tabip Odası SES İstanbul Şubeleri bir araya geldi. Sağlık çalışanları, anayasal hakları olan iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini ve “Eziyet Yönetmeliği”nin geri çekilmesini talep etti.

Hatırlanacağı gibi aile hekimleri, 1 Kasım 2024’ten bu yana yönetmeliğe karşı 14 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmiş, 19 Ekim 2024’te miting düzenleyen ve 5-7 Kasım 2024 ile 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakan sağlık çalışanları, taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etmişti.