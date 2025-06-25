Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Anı Yayıncılık iş birliği ve İbrahim Çeçen Vakfının katkılarıyla, AİÇÜ ev sahipliğinde 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (XII. EJER Congress 2025), "Dijitalleşen Dünyada Toplumu Yeniden Düşünmek: Küyerelleşme, Kültürel Sürdürülebilirlik ve Eğitim" teması ile başladı.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrenin açılış programına Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, EJER Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Nayir, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında 12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün burada, eğitimin sınırlarını yeniden düşünmek, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yaklaşımlar geliştirmek ve akademik birikimi ortak bir zeminde buluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eğitim bilimi, yalnızca bireylerin entelektüel gelişimini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal adaleti, ekonomik kalkınmayı ve kültürel sürekliliği de mümkün kılar. Bu bağlamda, böylesine önemli bir alanın önde gelen temsilcilerini üniversitemizde ağırlamak bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Eğitimde kalite, eşitlik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik kavramlarının bugün tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan temel konular arasında yer aldığına değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Dijitalleşme, yapay zeka, kapsayıcı eğitim, sürdürülebilir eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğretmen yeterlilikleri gibi konular sadece akademik değil; aynı zamanda stratejik politika meseleleridir. Bu nedenle EJER Kongresinin bu yılki programında yer alan oturum başlıkları ve konu çeşitliliği, zamanın ruhunu çok iyi yansıtan bir bilimsel hassasiyetin göstergesidir" dedi.

Programda konuşan AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin kongrenin bilim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, kongrenin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Nayir ise gerçekleştirilen kongrenin, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

AİÇÜ’de 25-28 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek, ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı kongre kapsamında çalıştay, panel, söyleşi ve özel oturum gibi çeşitli programlar düzenlenecek. Kongrede, dijitalleşmenin hızla yayıldığı günümüz toplumunda, toplumsal yapılan nasıl değiştiği, küreselleşen dünyanın yerel değerlere nasıl uyarlanabileceği ve eğitimde kültürel sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği konuları ele alınacak.