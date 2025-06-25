Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Lahey’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İLERLEME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu durumun kalıcı bir sükûnete dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze’de artan insani krize dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bölgede bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının kritik olduğunu belirtti.

Avrupa’nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde AB üyesi olmayan müttefiklerin de yer almasının faydalı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasının gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin bölgesel çatışmalardan uzak durma çabalarını takdirle karşıladığını belirtirken, İsrail’in güvenliğini sağlamasının yolunun komşularının istikrarından geçtiğini anlaması gerektiğini vurguladı.