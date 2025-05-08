Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Ağrı Valiliği’nin katkıları ile şehrin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve etkin bir biçimde kullanılması amacıyla hazırlanan Ağrı Turizm Master Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan çalıştaya, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, il protokolü, akademisyenler ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, turizmin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınmaya da büyük katkı sağladığını söyledi. Vali Koç, "Ağrı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek, ancak tüm paydaşların ortak vizyonla hareket etmesiyle mümkündür. Bugünkü çalıştay, bu ortak aklın ilk adımıdır" dedi.

Ağrı Turizm Master Planı Çalıştayı’nda konuşan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ülkemizin önemli eğitim kurumları arasında yer alan AİÇÜ’nün bilgi ve insan kaynağı ile Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meya Antik Kenti, Diyadin Kanyonu ve kaplıcaları, Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alan ve birçok turistik alanın hak ettiği değere ulaşması noktasında aktif bir rol üstleneceğini belirtti. Prof. Dr. Gülçin, "Akademik bilgi ve saha çalışmalarıyla turizm alanında somut stratejiler geliştirebiliriz. Üniversite olarak bu planın bilimsel alt yapısını oluşturmaya hazırız" dedi.

Çalıştay süresince gerçekleştirilen oturumlarda, turizm altyapısının güçlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, destinasyon yönetimi, dijital tanıtım stratejileri gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılar, bölgenin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek önerilerde bulundu. Çalıştay sonunda, ortaya çıkan görüş ve önerilerin derlenerek Ağrı Turizm Master Planı Sonuç Bildirgesi haline getirileceği açıklandı. Bu bildirgenin, önümüzdeki süreçte ilgili kurum ve uzmanlarla birlikte şekillendirilerek Ağrı’nın turizm yol haritası olarak kullanılacağı belirtildi. Çalıştayda yerel turizm girişimcileri ve STK temsilcileri de söz alarak sahadaki ihtiyaç ve beklentileri dile getirdi. Katılımcılar, kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması, destinasyon yönetimi ofisi kurulması ve yöresel değerlerin öne çıkarılması yönünde öneriler sundu.