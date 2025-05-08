Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclisin risk taşıyan binaların mülk sahiplerine yönelik önemli karar aldığını belirterek, "Riskli binalarda ikamet ettiğini düşünen vatandaşlar bu fırsattan yararlansın. Binanız risk taşıyorsa, yıkın yenisini yapın" dedi.

Başkan Seçer’in sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmaları hız kesmeden devam ediyor. Seçer, ‘Kente sözümüz var’ sloganıyla düzenlenen ‘Kent Katılımı Buluşmaları’ kapsamında sosyal sorumluluk ve eğitim alanında çalışmalar yapan dernek, vakıf ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sosyal sorumluluk ve eğitim alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kent hakkındaki sorularını yanıtlayan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve projelerini de anlattı.

"STK’lar bizim topluma açılan penceremiz"

Gönüllülük esasına göre çalışan katılımcılara teşekkür eden Seçer, yerel yönetimlerde sivil toplumla kurulan iş birliğinin demokratik katılımın temelini oluşturduğunu söyledi. STK’ların önemine dikkat çeken Seçer, "STK’lar bizim topluma açılan penceremiz. Bunu baştan beri bilerek ve bu hassasiyeti gözeterek sizlerle iletişim sağladık. Sivil toplum olmadan demokrasi olmaz. Demokratik ülkelerde kanunlar ya da hayvan hakları STK’ların ve meslek odalarının görüşleri doğrultusunda yapılır. Bu kültür, maalesef Türkiye’de yerleşmiş değil. Mersin’de bu alanda çalışmalar yapmak için Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğümüz var" diye konuştu.

"2 ayrı tramvay projemiz var"

Konuşmasında tramvay projelerine de değinen Seçer, "Bizim 2 ayrı tramvay projemiz var. Her biri yaklaşık 10 kilometre. Biri Mersin Şehir Hastanesi güzergahından merkez istikametine, diğeri ise Fuar Alanı-Üniversite Hastanesi-34. Cadde istikametine olacak. Şu anda yatırım programına alınması için imza bekliyoruz. Tarsus tramvayı ise izin aşamasında" dedi.

"MESKİ, tarihinin en büyük yatırımını yapıyor"

MESKİ’nin Mersin’de tüm tarihlerin en büyük yatırımını yaptığını vurgulayan Seçer, "Yatırım miktarımız toplam 24,7 milyar lira. Bunun yaklaşık olarak 200 milyon Euro’luk kısmı Pamukluk Barajı isale hattı ve arıtması için kullanılacak. Bu projeyi anlaşmamız gereği Devlet Su İşleri yapıyor, biz ödüyoruz. Bu borçları biz kapatacağız" diye konuştu. Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar hiçbir noktada denize bir damla dahi kirli su karışmaması için gerekli altyapı çalışmalarını yapacaklarını kaydeden Seçer, ilgili projelerin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına da alındığını vurgulayarak, Tarsus’tan Anamur’a kadar kentin altyapı sorunlarını çözeceklerini ifade etti. Seçer, ikinci 5 yılın sonuna kadar MESKİ’nin projelerinin tamamının biteceğini söyledi.

"Deprem bölgesi değiliz ama aslında afet bölgesiyiz"

Afetlere yönelik alınan önlemler kapsamında kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin’in afet bölgesi gerçeğini dikkate aldıklarını vurgulayan Seçer, "Biz deprem bölgesi değiliz ama aslında afet bölgesiyiz. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. Ada bazlı kentsel dönüşümü de ilk olarak İhsaniye Mahallesi’nde başlatıyoruz" dedi. Mersin’in coğrafi konumu gereği risk taşıyan bölge olduğunu ve bu hassasiyetle çalıştıklarına dikkat çeken Seçer, "Mersin, tsunamiden yangına, kimyasal nükleer sızıntılardan sel taşkınlarına ve orman yangınlarına kadar farklı türdeki afetlerin yaşanma durumu olduğu bir kent. Mersin’in topoğrafyası, yapısı, coğrafyası böyle. Biz doğal olarak bu işleri önemsiyoruz ve değerli çalışmalar yapıyoruz. Bir proje kapsamında ‘Afet Yönetim Kampüsü’ kurduk" diye konuştu.

"Binanız risk taşıyorsa, yıkın yenisini yapın"

Büyükşehir Belediye Meclisinin, geçen ay yapılan toplantısında risk taşıyan binaların mülk sahiplerine yönelik önemli bir karar aldığını ifade eden Seçer, riskli binalarda ikamet ettiğini düşünen vatandaşların bu fırsattan yararlanması gerektiğini kaydetti. Karar hakkında bilgi veren Seçer, birçok vatandaşın yıkım sonrasında evinin metrekaresinin küçüleceği düşüncesi ile tehlike arz eden binalarda yaşamayı göze aldığını ancak Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile bu kaybı yaşamayacaklarını söyledi. Seçer, "Binanız risk taşıyorsa, yıkın yenisini yapın. Biz o kaybınızı emsal olarak vereceğiz. Buna da 5 yıl süre koyduk. Yani sizin yanınızda yer yapan sıfır bir arsa bu imkanlardan faydalanamaz. Ancak sizin binanız risk taşıyan bir binaysa faydalanır. Bu önemli bir maddi kazanımdır. Aslında bir anlamda riskli yapılarda yaşan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Kent Katılımı Buluşmaları’nın yıl içerisinde devam edeceği bildirildi.