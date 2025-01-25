Tüm kıtalarda eş zamanlı olarak tek günlük olarak yapılan ve Türkiye’de 3 ilde gerçekleştirilen 2. Dünya Rejyonel Anestezi ve Ağrı Tedavisi Günü programından birisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinin ev sahipliğinde Manisa’da gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi ev sahipliğinde Manisa’da gerçekleştirilen 2. Dünya Rejyonel Anestezi ve Ağrı Tedavisi Günü kapsamında tüm kıtalarda eş zamanlı olarak tek günlük olarak yapıldı. Türkiye’de 3 ilde gerçekleştirilen ’Ağrısız Bir Dünya için El Ele Kampanyası’ programından birisi olan toplantı Elginkan Vakfı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Tek günlük toplantı hakkında açıklama yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, kendisinin Rejyonel Anestezi Derneği’nin eski Başkanı olduğunu ve Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçu, derneğin koordinesinde Dünya Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tedavisi Haftası’nın son gününde tüm dünya genelinde Ağrısız Bir Dünya için El Ele Kampanyası kapsamında tek günlük ’2. Dünya Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tedavisi Günü kursunun gerçekleştirildiği söyledi.

Kursun tüm kıtalarla birlikte Türkiye genelinde Manisa ile birlikte İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Topçu, "Bugün, ağrısız bir dünya için el ele kampanyasını yürüten Avrupa’daki dernek ve bununla birlikte 6 kıtanın dernekleri tarafından 80’in üzerinde ülke, 200’ün üzerinde şehir ve 15 bin üzerinde katılımcıyla bir kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Ağrı konusunda bir eğitim seferberliği yapıyoruz. Türkiye’den de 3 il katılıyor. Bizim toplantımıza bugün 120’ye yakın ağrı ile ilgilenen doktor katılıyor. Bugün sabahtan teorik dersler, öğlenden sonra da mankenler üzerine uygulamalı ağrı ile ilgili müdahale girişimlerini öğrenecekler. Çok etkileyici program, dinamik bir program. Ben de burada Avrupa’nın Türkiye konsülüyüm. Yani Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden konsül ya da temsilcisiyim." diye konuştu.

Böyle bir toplantıyı Manisa’da yapıyor olmanın kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Topçu, "Şu an Ege ve Marmara Bölgesi’nde çok sayıda katılımcı öğretim üyesi ve araştırma görevlisi hekimler var. Burada bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışıyorlar." dedi.

"Kronik ya da akut ağrılara yönelik"

Eğitimlerin kronik ya da akut ağrıları kapsadığını vurgulayan Prof. Dr. Topçu, "Ağrı kronik ya da akut olabilir. Akut ağrıdan kastettiğim ameliyat sonrasında meydana gelen ağrılar olabilir. Bir de kronik ağrı dediğimiz bir ağrı var, kanser ağrısından tutunda eklem ağrılarına kadar çok sayıda ağrıyı kapsıyor. Bunların tedavisini öğretiyoruz bu kursta, bu toplantıda. Dolayısıyla ağrılı bir hasta kalmasın, ağrı ile mücadele olsun diye uğraşıyoruz. Hem ameliyatlardan kaynaklanan ameliyat sonrası dönem postoperatif dediğimiz ağrıyı önlüyoruz. Ayrıca kronik ağrı dediğimiz uzun süren ağrılarla da bildiğimiz eklem, kas ve kanser ağrılarına kadar devam eden ağrılar ile mücadelenin nasıl olacağını, hem girişimle, hem ultrasonla, hem de uygulamalı olarak görerek görsellik yapılarak bir eğitim bugün gerçekleştiriliyor." şeklinde bilgi verdi.