Ağrı’da kayaklı koşu branşında elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren kadın sporcular, bölgedeki kadınlara örnek oluyor.

Ağrı’nın yetenekli kadın sporcuları Seher Kaçmaz, Fatma Yavuz ve Sıla Aydın, kayaklı koşu branşında elde ettikleri başarılarla adlarını duyurmaya devam ediyor. Küçük yaşlardan itibaren bu branşa olan tutkularıyla dikkat çeken milli sporcular, zorlu hava şartlarına rağmen antrenmanlarını kesintisiz sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren antrenmanlara başlayan sporcular, karla kaplı arazilerde yoğun bir şekilde çalışarak kayaklı koşu becerilerini geliştiriyor. Kar yetersiz olduğunda ise tekerlekli kayak ile antrenman yapıyorlar.

Seher Kaçmaz: "Başarı benim için çok önemli"

Kayaklı koşu branşında önemli dereceler elde eden milli sporculardan Seher Kaçmaz, 17 yıldır bu sporu yaptığını ve 16 yıldır milli takım adına yarıştığını belirtti.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı spor hayatında büyük başarılara imza attığını dile getiren Kaçmaz, "Balkan şampiyonluğu başta olmak üzere, FIS Dünya Kupası derecelerim, Türkiye şampiyonluklarım ve 130’a yakın milliliğim var. 150’ye yakın madalyam bulunuyor. Spora başladıktan kısa bir süre sonra yarışlara katıldım ve ilk yarışımda Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildim. Hırslı ve güçlü bir insan olduğuma inanıyorum. Hedefim 2026 İtalya Milano’da düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Erzurum’da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kış Oyunları Kayaklı Koşu branşında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kadın takımı olarak Türkiye ikinciliğini elde ettiklerini kaydeden Kaçmaz, 11-12 Mart tarihlerinde Erzincan’da gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını dile getirdi.

Fatma Yavuz: "Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyorum"

Milli sporculardan Fatma Yavuz ise yaklaşık 9 yıldır kayaklı koşu ile ilgilendiğini ve 6 yıldır milli takımda yer aldığını söyledi.

Spor hayatına ilkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını aktaran Yavuz, "Sporcu eğitim merkezinde 6-7 yıl boyunca kaldım ve gelişimimi burada sürdürdüm. Türkiye şampiyonluklarım ve Balkan derecelerim var. Son olarak Erzurum’da üniversiteler arası yarışta takım arkadaşlarım Seher Kaçmaz ve Sıla Aydın ile birlikte Türkiye ikincisi olduk. Haftanın 6 günü yoğun antrenman programımız var. Sabah erken saatlerde kalkarak antrenman yapıyoruz ve ardından derslerimize giriyoruz. Hedefim olimpiyatlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Sıla Aydın: "Milli takıma seçilmek istiyorum"

Kayaklı koşuya babasının yönlendirmesiyle başladığını aktaran Sıla Aydın da 4 yıldır bu branşta mücadele ettiğini dile getirdi.

Çocukluğundan beri kayaklı koşuya büyük ilgi duyduğunu belirten Aydın, "Ailem destek verdikten sonra bu spora daha fazla yöneldim. Yarış sezonunda çift antrenman yapıyoruz. Yaz aylarında ve kar bulunmadığında tekerlekli kayak kullanarak çalışıyoruz. Şu an aktif olarak spor yapıyorum ve hedefim milli takıma seçilip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" şekilde konuştu.