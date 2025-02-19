Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat’ta tüm okullar, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların ve çalışanların dikkatli olmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi.