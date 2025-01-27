Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı" yoğun katılımla devam ediyor. Gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen kampta, öğrenciler hem sınavlara hazırlanıyor hem de düzenlenen etkinliklerle stres atıyor.

Kamp kapsamında öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti ve açık büfe imkânı sunulurken, isteyen öğrenciler için pansiyonlarda konaklama olanağı da sağlanıyor. Sabah saatlerinde akademik ders programlarına katılan öğrenciler, öğleden sonra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Kampta spor turnuvaları, sinema gösterimleri ve motivasyon seminerleri gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor. Bu etkinliklerle öğrencilerin sınav kaygılarının azaltılması ve moral-motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kampın öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve onları sosyal yönden desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Gönüllü öğretmenlerimizin rehberliğinde sürdürülen kamp, akademik programların yanı sıra sosyal etkinliklerle de zenginleştirildi. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırarak sınav sürecinde başarılı olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Kampa katılan öğrenciler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu kamp bizim için çok faydalı oldu. Burada hem ders çalışıyoruz hem de düzenlenen etkinliklerle eğleniyoruz. Emeği geçen öğretmenlerimize ve tüm yetkililere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Veliler de kampın çocuklarının sınav sürecindeki kaygılarını azalttığını ifade ederek, "Bu kamp sayesinde çocuklarımız hem akademik olarak ilerleme kaydediyor hem de sınav sürecine daha sakin ve motivasyonu yüksek bir şekilde hazırlanıyorlar. Böyle bir imkân sağlandığı için çok mutluyuz" dediler.