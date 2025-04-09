Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" konulu hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında Ağrı Araştırma Geliştirme Merkezi salonunda gerçekleştirilen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, eTwinning Türkiye içerik geliştirme ekibi üyeleri Bircan Keleş ve Kenan Çete ile farklı okullardan 60 öğretmen katıldı.

4 gün süren eğitim programı; öğretmenlerin dijital yetkinliklerini geliştirmeyi, çağdaş öğretim teknolojilerini sınıf içinde etkili biçimde kullanmalarını sağlamayı ve özellikle eTwinning projeleri çerçevesinde uluslararası proje yazma kapasitelerini artırmayı hedefledi.

Uygulamalı ve etkileşimli oturumlarla yürütülen kurs kapsamında, Web 2.0 ve 3.0 araçlarının sınıf içi entegrasyonu, proje fikrinin yapılandırılması, etkinlik planlaması ve dijital içerik üretimi gibi başlıklar ele alındı. Katılımcı öğretmenler, teorik bilgileri eş zamanlı atölye çalışmalarıyla pekiştirerek kapsamlı bir öğrenme deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Eğitim sürecinde görev alan eTwinning Türkiye içerik geliştirme ekibi üyeleri Bircan Keleş ve Kenan Çete, alanlarındaki uzmanlıkları ve sahaya hakimiyetleriyle dikkat çekerken, yenilikçi yaklaşımları sayesinde katılımcı öğretmenlerin beğenisini kazandı.

Açılış konuşmasında öğretmenlerin sürekli gelişim ihtiyacına dikkat çeken Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Millî Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda dijital okuryazarlık ve proje temelli öğrenme gibi 21. yüzyıl becerilerinin öğretmenlik mesleğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenler, bu tür mesleki gelişim etkinliklerinin motivasyonlarını artırdığını ve sınıf içi uygulamalara olumlu yansımalar sağladığını belirterek, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.