Sinop Gerze Orman İşletme Müdürlüğü Suludüz Orman İşletme Şefliği, göknar ormanlarında kabuk böcekle mücadeleye devam ediyor.

Suludüz Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Göknar ormanlarında, zararlı kabuk böcekleriyle mücadelede tercih edilen biyoteknik yöntem, çevre dostu bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Feromon tuzakları kullanılarak zararlı böceklerin popülasyonu tespit ediliyor ve bu böcekler, tuzaklar aracılığıyla yakalanarak imha ediliyor. Bu sayede, doğaya zarar vermeden etkili bir mücadele gerçekleştiriliyor.

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, biyoteknik yöntemle yapılan bu mücadelenin, hem ormanların korunmasına katkı sağladığını hem de çevre kirliliğini engellediğini belirtti. Ayrıca, yetkililer, Göknar kabuk böceğiyle mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ve bölgedeki ormanların sağlıklı gelişimini güvence altına almayı hedeflediklerini ifade etti.