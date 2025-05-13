Ağrı’da kadın ve çocuk sağlığı alanında hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapımına başlanan Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50’ye ulaştığı belirtilerek, "İlimizde kadın ve çocuk sağlığına yönelik hizmet kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen, yatak kapasitesi 200’den 260’a çıkarılan, 50 poliklinik, 6 ameliyathane, 15 doğumhane ve birçok ünitesi bulunan, 36 bin 447 metrekare kapalı alana sahip hastane inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Sağlık yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yeni hastanenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşması ve mevcut kapasitenin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.