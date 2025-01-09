Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 5 bin 164 adet kaçak botox malzemesi ele geçirilirken, 22 farklı suçtan aranan şahıs ve 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimizce, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması kapsamında 52 tim ve 211 personelin katılımı ile yapılan uygulamalar ve sorgulamalarda; 7 bin 126 şahıs sorgusu ve 336 araç sorgusu yapılmış olup, 5 bin 164 adet sentetik ecza (kaçak botox malzemesi) ele geçirilmiş, 22 farklı suçlardan aranan şahıs ve 53 düzensiz göçmen yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda ele geçirilen kaçak botox malzemeleriyle ilgili adli işlemler başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.