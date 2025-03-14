Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Hacı Halis Ünsal Camisi’nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya Gümüşhane, Trabzon, Rize, Kars, Iğdır, Giresun, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Artvin ve Ardahan illerinden öğrenciler katıldı. Öğrenciler, hitabet yetenekleri ve hutbe okuma becerileriyle jüri karşısında performans sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Kaan Karslı birinci, Trabzon Arsin Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Emre Köse ikinci, Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Enes Görmüş üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Bugün burada gençlerimizin dini hitabet konusundaki yetkinliklerini, kendine güvenlerini ve anlamlı bir şekilde topluma hitap etme becerilerini görmek bizleri son derece mutlu etti. Hutbe geleneğimiz, topluma rehberlik eden, manevi değerlerimizi anlatan ve birlik beraberliğimizi pekiştiren önemli bir mirastır. Bu yarışmada gösterilen performanslar, geleceğin hatiplerinin yetiştiğinin en güzel göstergesidir." dedi.

Vali Koç, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, jüri üyelerine ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle kendilerini geliştirmeleri, ülkemizin geleceği açısından büyük bir kazanımdır. Onların her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mucip Genişel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi şube müdürü Kadir Söngüt, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.