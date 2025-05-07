Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte doğa adeta yeniden hayat buldu. Baharın gelişiyle canlanan ovalar ve dağ etekleri, yeşilin binbir tonu ve sarı çiçeklerin eşsiz uyumuyla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kent genelinde etkisini gösteren sıcak hava, doğanın uyanışını hızlandırırken, özellikle kırsal alanlarda açan yabani çiçekler hem vatandaşların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Sarı papatyalar, gelincikler ve çeşitli kır çiçekleriyle bezenen alanlar, doğa severlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ağrı’da yaşayan vatandaşlar, bu mevsimde doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkararak hem piknik yapıyor hem de fotoğraf çekimleriyle anı ölümsüzleştiriyor.