Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldığı "İklime Dirençli ve Suya Duyarlı Şehir Vizyonu" konferansı, Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ve kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Öztürk, Türkiye’de bulunan farklı su havzalarında gelecek yıllarda yaşanacak su stresi hakkında bilgi verdi. Ülkenin güneyinde bulunan Akdeniz, Ege ve Güneydoğu havzalarındaki suyun ve su kaynaklarının 2040 yılına kadar yaklaşık yüzde 30 oranında azalacağına dikkat çeken Öztürk, iklim ve su kullanımının bu oranı etkileyeceğini ifade etti. Karadeniz’de bulunana su havzalarının yağışlı iklimi nedeniyle daha şanlı olduğunun bu oranın yüzde 15-20 oranında olacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, yaşanacak su stresinin gelecekte su yönetiminin önemli olacağına dikkat çekti. Kastamonu bölgesinde 4 yıl üst üste kuraklık yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, iklim değişikliği nedeniyle gelecek yıllarda ciddi bir problem olabileceğine dikkat çekti.

Geleceğin şehirlerini şekillendirecek stratejilerin bilimsel bir perspektifle ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, İstanbul’un su planına yönelik açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki su kaynaklardaki buharlaşmanın güneye göre az olduğuna işaret eden Öztürk, başta İstanbul olmak üzere nüfusa göre yoğun şehirlerde aşırı su kullanımı nedeniyle azalan su kaynaklarının idareli kullanılması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul’un yanı sıra pek çok şehirde su yönetiminin önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, küresel ölçekte yaşanan iklim krizi ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği gibi hayati konuların, artık sadece çevre mühendislerinin değil, tüm insanlığın ortak gündemi olduğunu söyledi.

İklime dirençli suya duyarlı şehircilik anlayışının benimsenmesi ve buna yönelik yatırımların yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, yağmur sularının biriktirilmesi ve bu suların şehir ihtiyacının karşılanmasında kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Konferans sonunda Rektör Topal tarafından Öztürk’e hediye takdim edildi.