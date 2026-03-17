Kastamonu Üniversitesi, öğrencilerinin hayata geçirdiği 319 sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye genelinde en fazla proje gerçekleştiren üniversiteler arasında ilk 10'da yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019 yılından bu yana yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu, üniversitelerin akademik çalışmalarının yanı sıra topluma sundukları katkıları da ortaya koymaya devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi, öğrencilerinin yürüttüğü projelerle toplumsal katkı üretmeye ve üniversite-toplum etkileşimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu, Türkiye'de üniversitelerin toplumsal katkı alanındaki çalışmalarının artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Raporda yer alan verilere göre, 2024 yılında Türkiye genelinde üniversiteler ve öğrenciler tarafından toplam 15 bin 395 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen 5 bin 839 projenin önemli bir kısmı devlet üniversiteleri tarafından yürütülürken, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen proje sayısı ise 9 bin 556 olarak kaydedildi.

Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin aktif katılımıyla yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öne çıktı. Rapora göre Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından 319 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek Türkiye genelinde öğrenciler tarafından en fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilen üniversiteler arasında 10. sırada yer aldı.

Öğrenciler tarafından yürütülen projeler; eğitim, çevre, kültür, sağlık ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek çalışmaları gibi farklı alanlarda gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler hem yaşadıkları şehre katkı sunuyor hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanıyor.

Türkiye genelinde son beş yıllık veriler de üniversitelerdeki sosyal sorumluluk çalışmalarının artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2019 yılında öğrenciler tarafından üniversite başına düşen sosyal sorumluluk projesi sayısı 50,14 iken, 2024 yılında bu sayı 134,59'a yükseldi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, sosyal sorumluluk projelerinin Kastamonu Üniversitesi'nin topluma yönelik yaklaşımında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, 'Öğrencilerimizin yürüttüğü 319 sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye genelinde 10. sırada yer almamız, Üniversitemizin toplumsal katkı ve sorumluluk anlayışının somut bir göstergesidir. Eğitim, çevre, kültür, sağlık ve sosyal destek alanlarında yürütülen bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz hem yaşadıkları şehre katkı sunuyor hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanıyor. Öğrencilerimizin bu tür projelerde yer almasını desteklemeye ve üniversite-toplum etkileşimini geliştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.