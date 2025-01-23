Ağrı’daki Yazıcı Barajı’nın kuzeyindeki kıyılar dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Ağrı’da etkili olan soğuk hava şartları, Yazıcı Barajı’nda suyun donmasına neden oldu. Kentte hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düşmesiyle, 202 milyon metreküplük su kapasitesine sahip Yazıcı Sulama Barajı’nın kuzey kıyılarında buzlanma gözlemlendi. Yazıcı Barajı’ndaki donma olayı, şiddetli kış şartlarının hayatı zorlaştıran etkilerinden biri olarak kaydedildi.