Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, kentteki kütüphane çalışmaları ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi alan Ağrı Valisi Mustafa Koç, kütüphanelerin toplumun bilgiye erişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulayan Vali Koç, "Kütüphaneler, bireylerin gelişimine katkı sağlayan en değerli kurumlardan biridir. Gençlerimizi kitapla buluşturmak, onları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Altun ise Kütüphane Haftası kapsamında yürütülecek etkinlikler hakkında Vali Koç’a bilgi verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.