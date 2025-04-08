İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapımı planlanan "Ağrı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, sahipsiz ve hasta hayvanlara doğal bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Bakan Yardımcısı Turan, ziyareti sırasında merkezin yapım süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hayvanların korunmasına yönelik duyarlılığı artırması beklenen merkez, tamamlandığında bölgedeki önemli ihtiyaçlardan birini karşılayacak.