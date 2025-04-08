Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürütülen Gavur Deresi ıslah projesi kapsamında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürütülen Gavur Deresi ıslah projesi kapsamında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı.

Bölgedeki en kritik noktalardan biri olan Demirciler Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen teknik incelemeye protokol üyeleri yoğun katılım gösterdi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, çeşitli daire amirleri ve protokol üyeleri çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan heyet, dere ıslahının bölge halkı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.