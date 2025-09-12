Adana’da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde bulunan Gürselpaşa Mahallesi’nde ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevler ağaçları ve çevresindeki çöpleri yakarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA